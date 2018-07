Österreich: Österreichs größter Stromkonzern Verbund hebt seine Jahresprognose an

Begründet wurde der Schritt mit gestiegenen Absatzpreisen, einer höheren Wasserführung in den Kraftwerken und einem besseren Ergebnis im Segment Netz. Das Ergebnis des Konzerns hängt stark von den 127 Wasserkraftwerken ab, die an der Donau in Österreich und Bayern liegen. Je mehr Wasser in den Flüssen fließt, desto besser ist die Auslastung der Kraftwerke.