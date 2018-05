Österreichische Bank: Erste Group will Mitarbeiter am Unternehmen beteiligen

WienDas österreichische Geldhaus Erste Group will seine Mitarbeiter am Unternehmen beteiligen und dafür eine Stiftung ins Leben rufen. „Ziel ist es, mit dieser Mitarbeiterstiftung eine zusätzlichen stabilen Aktionär zu schaffen, der in etwa ein Prozent an der Gruppe halten soll in Zukunft“, sagte Bankchef Andreas Treichl am Donnerstag auf der Aktionärsversammlung.