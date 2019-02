 Österreichische Bank: Wirtschaftsboom in Osteuropa stimmt Erste Group zuversichtlich

Ende des Jahres übergibt der 66-Jährige das Ruder an Bernhard Spalt, der bisher verschiedene Positionen als Risikochef in Osteuropa und in Österreich innehatte. Treichl übernimmt den Vorsitz des Aufsichtsrates in der Erste Stiftung, dem größten Aktionär der Erste Group. Zuvor will er noch die Grundpfeiler der Strategie bis 2025 festlegen. Große Stücke hält die Bank auf ihre Online-Plattform George, die am Heimatmarkt Österreich, in Tschechien, der Slowakei und Rumänien insgesamt 4,4 Millionen Kunden zählt. 2019 soll George auch in Ungarn und Kroatien eingeführt werden.