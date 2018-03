Österreichische Banken: Bawag steigert Vorsteuergewinn

Unter dem Strich sank der Nettogewinn wegen Sondereffekten um 1,4 Prozent auf 466,6 Millionen Euro. So sei etwa im Zuge der Neuausrichtung des Filialnetzes mit der Österreichischen Post eine Einmalzahlung für die Kooperation in den nächsten zwei Jahren vereinbart worden. Darüber hinaus seien Kosten für ein langfristiges Incentiveprogramm für den Vorstand und das höhere Management von rund 55 Millionen Euro angefallen, hieß es. An die Aktionäre will die Bank für das vierte Quartal eine Dividende von 0,58 Euro je Aktie ausschütten.