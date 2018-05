Österreichische Großbank: Niedrige Risikokosten schieben Gewinn von Erste Group an

WienDas Wiener Geldhaus Erste Group hat zum Jahresauftakt dank des Wirtschaftswachstums in seinen Kernmärkten in Osteuropa mehr verdient. „Wir sind ziemlich stark ins laufende Jahr gestartet“, sagte Bankchef Andreas Treichl am Freitag. Unter dem Strich stieg der Gewinn um mehr als ein Viertel auf 332,6 (262,2) Millionen Euro. Das Institut übertraf damit die Erwartungen von Analysten, die im Schnitt mit einem Gewinn von 311 Millionen Euro gerechnet hatten.