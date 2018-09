Österreichischer Öl- und Gaskonzern : OMV strebt Partnerschaft mit Sapura in Malaysia an

WienDer Wiener Öl- und Gaskonzern OMV will in Südostasien Fuß fassen und daher mit der malaysischen Sapura Energy Berhad näher zusammenrücken. Die beiden Unternehmen hätten eine Vereinbarung getroffen, exklusiv über eine 50-prozentige Beteiligung der OMV an der Sapura-Tochter Sapura Upstream zu verhandeln.