Österreichs größtes Geldhaus: Erste Group will mittelfristig Kostenstruktur verbessern

Das österreichische Geldhaus Erste Group will in den kommenden fünf Jahren die Kosten besser in den Griff bekommen. Die Kosten-Ertrags-Relation (CIR) soll bis 2024 auf etwa 55 Prozent sinken, teilte das Institut am Donnerstag anlässlich seines Kapitalmarkttages in Wien mit. Im dritten Quartal lag die Bank bei dieser zentralen Kennzahl für die Effizienz eines Kreditinstituts bei 56,3 Prozent.