Offener Brief: Fintech-Vertreter distanzieren sich von PR-Aktion des Start-ups Savedroid

Frankfurt„So geht es nicht!“, mit dieser Botschaft haben sich am Freitagmittag zahlreiche Vertreter von Finanz-Start-ups von der PR-Aktion des Frankfurter Fintechs Savedroid distanziert. In einem offenen Brief bringen sie zum Ausdruck, wie wichtig Vertrauen für ihre Branche ist. „Daher ist es uns völlig unverständlich und wir sind entsetzt, wie man Kunden, Partner, Regulatoren und die Öffentlichkeit durch PR-Aktionen in die Irre führen kann, die mit diesem Vertrauen spielen“, schreiben sie.