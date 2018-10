Offshore-Anlagen: Banken in China raten reichen Kunden zu mehr Vorsicht

„Der unmittelbare Einfluss wird sein, dass jeder erstmal abwartet und versucht herauszufinden, was all das für das chinesische Offshore-Vermögensverwaltungsgeschäft bedeutet“, sagte ein Vermögensverwaltungsmanager einer großen europäischen Bank. „Alle Firmen haben ihre Regeln, wie sie mit Kunden in Kontakt treten, wenn es um Offshore-Vermögen geht. Die Frage ist, ob diese Regeln abgeändert werden müssen.“