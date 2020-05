Offshore-Konten Israelische Großbank Hapoalim muss 900 Millionen Dollar Strafe an US-Behörden zahlen

Die israelische Großbank Hapoalim hat sich mit US-Behörden auf die Zahlung von insgesamt mehr als 900 Millionen Dollar geeinigt, auch wegen ihrer Verwicklung in den FIFA-Bestechungsskandal. Eine Sprecherin der Bank verwies dazu am Freitag auf eine Mitteilung an die Börse. US-Steuer- und Strafverfolgungsbehörden hatten den Vorgang zuvor öffentlich gemacht. Die Bank hat demnach durch die Zahlungen die Chance, einer weiteren Strafverfolgung zu entgehen.