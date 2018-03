Oliver Bäte präsentiert Zahlen für 2017: Auf diese fünf heiklen Punkte in der Allianz-Bilanz sollten Sie achten

Das Problem der Allianz war indes bis vor kurzem, dass sie nur in Ägypten als Nummer zwei am Markt eine führende Position hatte. In Nigeria und Marokko wurde deswegen zugekauft – in Marokko wurde in diesem Jahr das Geschäft der Zurich Versicherung übernommen. Seither steht die Zentrale für den Kontinent in Casablanca.