OMV-Chef Seele: Nord Stream 2 soll Ukraine-Trasse nicht völlig ersetzen

Die neue Pipeline solle die Versorgungssicherheit zu einem attraktiven Preis sicherstellen. In Großbritannien und vor allem in den Niederlanden mit dem größten Gasfeld der EU in Groningen werde die Gasproduktion deutlich zurückgehen. In Groningen gingen allein 15 Prozent der deutschen Nachfrage aus dem Markt. „Der Importbedarf von Europa wird steigen“, meinte der OMV-Chef. Aktuell liege der Anteil von russischem Gas bei 25 bis 30 Prozent.