OMV und Verbund: Österreichs größte Energiekonzerne weiten ihre Kooperation aus

WienDie beiden größten österreichischen Energiekonzerne OMV und Verbund wollen stärker zusammenarbeiten und planen unter anderem den Bau der größten Photovoltaik-Freiflächenanlage des Landes. Die Anlage, die nicht auf einem Gebäude, sondern ebenerdig auf einer freien Fläche aufgestellt wird, soll an Standorten der OMV in Niederösterreich errichtet werden, teilten die beiden Wiener Unternehmen am Montag gemeinsam mit.