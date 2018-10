Online-Bank: Bafin zweifelt an Sicherheit bei Identifizierung von Neukunden der N26 Bank

Die „Wirtschaftswoche“ (Freitag) berichtet von Tests, bei denen es gelungen sei, mit gefälschten Ausweisen ein Konto bei N26 zu eröffnen. Wichtige Sicherheitsmerkmale eines Ausweises können beim Foto-Ident-Verfahren nicht überprüft werden. Darum müssen Bankkunden in Deutschland bei der Kontoeröffnung ihren Personalausweis entweder am Bank- oder Postschalter vorzeigen oder ihn in einem Videochat in die Kamera halten. Dies soll verhindern, dass Kriminelle Konten auf falschen Namen eröffnen und diese zur Geldwäsche missbrauchen.