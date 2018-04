Online-Bank: Bank Startup N26 will in zwei Jahren schwarze Zahlen schreiben

N26 setzt auf eine Klientel, die ihre Bankgeschäfte über das Smartphone abwickeln will. Das seit Anfang 2015 aktive Berliner Unternehmen bietet seine Dienste bisher in 17 europäischen Ländern an. Noch in diesem Jahr sollen Großbritannien und die USA dazu kommen. „Der Plan ist, dass wir Ende des Jahres ein eigenes Produkt in den USA auf den Markt bringen“, sagte Stalf. Dafür seien fünf bis zehn Millionen Euro veranschlagt worden. „Einen Fuß im US-Markt zu haben, ist aufgrund der Größe, aber eben auch wegen des Zugangs zu Wagniskapital, sinnvoll.“