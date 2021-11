Online-Broker: EU-Kommissarin: Verbot von Broker-Bezahlpraxis PFOF noch nicht ausgemacht

Das Verbot einer umstrittenen Vergütungsmethode für Online-Broker in der EU ist offenbar noch keine ausgemachte Sache. „Bei diesem Thema ist das letzte Wort noch nicht gesprochen“, sagte EU-Finanzmarktkommissarin Mairead McGuinness der „FAZ“ vom Freitag. Die EU-Kommission hatte am Donnerstag Vorschläge zur Stärkung der Kapitalmarktunion präsentiert. Sie enthalten auch ein Verbot des 'Payment for Order Flow' (PFOF), bei dem Neobroker Kundenaufträge an bestimmte Handelsplätze vermitteln und dafür eine Vergütung erhalten.