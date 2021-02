Online-Gebrauchtwagenhändler: Auto1-Konkurrent Mein Auto bereitet möglichen Börsengang vor

Der als Börsenkandidat gehandelte Online-Autohändler Mobility Holding benennt sich in Mein Auto Group um. Das Unternehmen aus Oberhaching bei München werde zugleich in eine Aktiengesellschaft umgewandelt, teilte die Mobility Holding mit. Die Neuwagen-Plattform MeinAuto.de ist bereits jetzt der Kern des Unternehmens. Reuters hatte im Januar berichtet, dass die Mobility Holding noch im ersten Halbjahr an die Börse gehen wolle.