Online-Händler: Großaktionär Kinnevik verkauft Zalando-Aktien für 558 Millionen Euro

Es ist das erste Mal seit dem Börsengang vor fünf Jahren, dass Kinnevik Zalando-Aktien in größerem Stil verkauft. Der Aktienkurs des Modehändlers hat sich in diesem Jahr mehr als verdoppelt. Der avisierte Platzierungspreis liegt 6,5 Prozent unter dem Xetra-Schlusskurs vom Montag. Im Späthandel am Montag war die Zalando-Aktie in der gleichen Größenordnung gesunken.