Online-Speicherdienst Dropbox will Passwortmanagern Konkurrenz machen

Der Online-Speicherdienst Dropbox steigt ins Geschäft mit Computer-Backups und der Verwaltung von Passwörtern ein und könnte diese Märkte kräftig aufmischen. Denn Dropbox will diese Funktionen ohne Aufpreis in seine bisherigen Abos integrieren, während andere Anbieter dafür zum Teil Geld verlangen. Als weiteres neues Angebot kündigte Dropbox am Dienstag eine Art digitalen Tresor für wichtige Dokumente an, zu dem Nutzer in Notfällen auch anderen Personen Zugang gewähren können.