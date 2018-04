Onlinebank: Comdirect profitiert von Börsenturbulenzen

„Die Anzahl an Trades ist auf Rekordniveau“, erklärte Bankchef Arno Walter am Mittwoch. „Wir haben zum einen mehr Kunden und zum anderen haben die Kunden die Volatilität an den Börsen genutzt und sehr rege gehandelt.“ Insbesondere der von US-Präsident Donald Trump angezettelte Handelsstreit hatte weltweit dafür gesorgt, dass Anleger Wertpapiere umschichteten.