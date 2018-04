Onlinebezahldienst: Sparkassen tauschen ihren Paydirekt-Verantwortlichen aus

Das teilte der Deutsche Sparkassenverlag (DSV) am Freitagnachmittag mit. Vorm Walde übernimmt die Geschäftsführung der GIZS, die für die Sparkassen an Paydirekt beteiligt ist. Gesellschafter der GIZS sind die Landesbank Baden-Württemberg, die Landesbank Hessen-Thüringen und der DSV. Der DSV ist – auch wenn der Name hier irreführend wirkt - der Zahlungsverkehrsdienstleister der knapp 400 deutschen Sparkassen.