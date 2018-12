 Opel-Heimat: Rüsselsheim will dichtestes Ladenetz innerhalb der EU schaffen

RüsselsheimIn der Opel-Stadt Rüsselsheim wird das Ladenetz für Elektroautos massiv ausgebaut. Gemeinsam wollen die Stadt, der Autobauer sowie die Hochschule RheinMain bis zum Jahr 2020 rund 1300 Ladepunkte in der Stadt am Main schaffen, wie die Akteure am Dienstag ankündigten.