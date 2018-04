Optikerkette: Günther Fielmann teilt die Macht mit seinem Sohn

Der Lebenslauf von Marc Fielmann ist voll auf die Nachfolge ausgerichtet. Nach einer Optikerlehre und Studium in London lernte er das Geschäft des väterlichen Betriebs in den Filialen kennen. Anschließend leitete er eine Art Zukunftslabor in der Hamburger Zentrale, in dem unter anderem eine App zum Nachbestellen von Kontaktlinsen entstand – eine Zugeständnis des Konzerns an das Digitalzeitalter.