Osram-Finanzvorstand: Ingo Bank wechselt zu Mehrheitsaktionär AMS

AMS hatte in der Fusionsvereinbarung versprochen, einen Osram-Manager in den eigenen Vorstand zu berufen und einen Vorstand von München aus arbeiten zu lassen. Die Österreicher halten knapp 60 Prozent an Osram, warten aber noch auf die Zustimmung der meisten Kartellbehörden zu der 4,6 Milliarden Euro schweren Übernahme, der ein monatelanges Tauziehen vorangegangen war.