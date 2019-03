Osteuropa: Wiener Raiffeisen Bank will weiteres Wachstum mit Zukäufen ankurbeln

WienDie Raiffeisen Bank International (RBI) will ihre Marktposition in Osteuropa stärken und denkt auch über Zukäufe nach. In einigen Ländern Osteuropas finde derzeit eine Konsolidierung des Bankensektors statt, an der sich die RBI aktiv beteiligen möchte, sagte Bankchef Johann Strobl in dem am Mittwoch veröffentlichten Geschäftsbericht der RBI. Besonders interessant seien für die Österreicher Tschechien, die Slowakei, Serbien und Bulgarien. „Das bedeutet aber nicht, dass wir nicht auch in anderen Ländern wachsen möchten“, sagte Strobl.