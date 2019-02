 Ostseepipeline: Nord Stream 2 bereits zur Hälfte verlegt – Energiekonzern OMV kontert US-Kritik

Die Investoren der Pipeline unterstellen der US-Seite vor allem Eigeninteresse zur Vermarktung von US-Flüssiggas in Europa. Ein Scheitern des Zehn-Milliarden-Projekts würde das Vertrauen von Investoren in den Standort beschädigen, meinte Seele. An dem Projekt sind acht Investoren beteiligt – darunter auch Shell und die deutsche Wintershall.