Pandemie-Auswirkungen: EZB-Aufsicht beschließt weitere Erleichterung für Banken

Die EZB-Bankenaufsicht will den Schritt nach sechs Monaten überprüfen. Sie und die anderen europäischen Aufseher waren den Geldhäusern in den vergangenen Wochen bereits mit verschiedenen Erleichterungen entgegengekommen. Sie wollen damit unter anderem dafür sorgen, dass der Kreditfluss in der Wirtschaft in den Krisenzeiten gestützt wird.