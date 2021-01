Parler-App: Twitter-Alternative Parler scheitert mit Klage gegen Amazon

Die Richterin wies die Vorstellung zurück, es diene dem öffentlichen Interesse, wenn Amazon die „beleidigenden, Gewalt fördernden Inhalte verbreiten muss, die in diesem Fall in Frage stehen, insbesondere vor dem Hintergrund der jüngsten Unruhen beim Kapitol“. Der Zwischenfall seine „eine tragische Erinnerung daran, dass aufrührerische Rhetorik (...) einen gesetzeskonformen Protest in einen gewalttätigen Aufstand verwandeln kann“.