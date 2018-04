Partnerland der Hannover Messe: Mexiko – Die Werkbank der USA sucht neue Märkte

Mexiko ist mittlerweile der siebtgrößte Autohersteller der Welt mit 3,8 Millionen Fahrzeugen im Jahr. Schon in zwei Jahren will das Land zum fünftgrößten Produzenten von Pkw und leichten Lkw aufsteigen, die Marke von fünf Millionen Fahrzeugen fest im Blick. Bis zu 90 Prozent davon gehen in den Export, überwiegend gleich zum großen Nachbarn USA. Mexiko ist damit auch für die europäische Industrie ein lukrativer Markt, speziell für die deutsche. Aus gutem Grund wurde es in diesem Jahr als Partnerland für die Hannover-Messe ausgewählt, die am Sonntag eröffnet wird.