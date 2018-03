Patentklage gegen Facebook: Blackberry will noch mal Kasse machen

DüsseldorfBlackberry prägte eine Ära: Wer in den späten 1990er und frühen 2000er Jahren etwas auf sich hielt, hatte so ein Mobiltelefon mit Minitastatur in der Tasche. E-Mails und Nachrichten waren immer dabei, ließen sich binnen Sekunden beantworten – das Prinzip übte eine solche Anziehungskraft aus, dass die Geräte den Spitzennamen „Crackberry“ trugen, benannt nach einer Droge, die schnell süchtig macht.