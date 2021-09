Patrick Harker: US-Währungshüter plädiert dafür, Anleiheprogramm ab November herunterzufahren

Trotz der zuletzt rasant gestiegenen Preise hält die Fed die Geldschleusen noch offen: Sie will ihre Wertpapierkäufe in Höhe von monatlich 120 Milliarden Dollar erst verringern, wenn sich weitere Fortschritte bei Preisstabilität und Arbeitslosigkeit einstellen. US-Notenbankchef Jerome Powell hatte nach der jüngsten Zinssitzung gesagt, es sei wohl bald an der Zeit, die Anleihenkäufe herunterzufahren.