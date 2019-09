Paul Huchro: Chef für Kredithandel verlässt Deutsche Bank

Paul Huchro verlässt die Deutsche Bank AG. Zwei Jahre zuvor war er aus dem Ruhestand zurückgekehrt und einer der Topmanager im Kredithandelsgeschäft des Unternehmens geworden. Huchro bereitet derzeit seinen Abschied vor, so mit dem Plan vertraute Personen. Der frühere Partner bei Goldman Sachs Group Inc. kam 2017 zu der Deutsche Bank und leitet den Kredithandel im Investmentgradebereich weltweit sowie im hochverzinslichen Bereich in den USA und Europa.