Paypal-Konkurrent: Paydirekt gewinnt Notebooksbilliger als Kooperationspartner

Trotz der erkennbaren Fortschritte ist der Abstand zum Platzhirsch Paypal immer noch riesengroß. Der US-Dienst, der seit 2002 in Deutschland unterwegs ist, wird in über 50.000 Shops angebunden, Paydirekt erst in 1800. Es stehen bereits 19 Millionen Paypal-Kunden 1,8 Millionen Paydirekt-Kunden gegenüber.