PayPal-Rivale: Adyen reizt Preis bei Börsengang voll aus

Die Neuemission ist für Mittwoche, den 13. Juni an der Euronext in Amsterdam geplant. Der Börsengang ist einer der größten eines europäischen FinTech-Unternehmens überhaupt. Konzernchef Pieter van der Does hatte bei der Bekanntgabe der Pläne erklärt, mit dem Schritt verschaffe sich das Management die Freiheit, das Unternehmen weiter aufbauen zu können.