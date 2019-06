pbb: Pfandbriefbank hebt Prognose leicht an – Angst vor Altlast weg

MünchenDie Deutsche Pfandbriefbank (pbb) muss keine Angst mehr vor einer Altlast aus der Zeit vor der Finanzkrise haben und schraubt ihre Gewinnprognose nach oben. Angesichts des Verlaufs der ersten sechs Monate werde das Ergebnis vor Steuern in diesem Jahr bei 190 Millionen Euro oder knapp darüber liegen, teilte die pbb am Freitag in München mit. Bisher hatte sie 170 bis 190 Millionen in Aussicht gestellt.