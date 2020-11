PC-Sparte Dell profitiert in Coronakrise von Trend zum Homeoffice

Der Computer-Konzern Dell schlägt sich in der Coronakrise dank eines hohen Bedarfs an PCs, Notebooks und Tablets besser als erwartet. „Wir sind auf eine beispiellose Nachfrage nach Anwendungen für Heimarbeit gestoßen“, verkündete Dell-Vorstand Jeff Clarke am Dienstag nach US-Börsenschluss bei der Vorlage der Zahlen für das dritte Quartal. Der Betriebsgewinn stieg im Jahresvergleich um starke 35 Prozent auf 1,1 Milliarden Dollar (0,9 Milliarden Euro).