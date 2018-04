Peinliche Panne: Schweizer Raiffeisen verschickt Kontoauszüge an falsche Kunden

Schuld an dem Fehler war aber wohl nicht menschliches Versagen in der Bank, sondern eine technische Störung bei einem externen Daten-Dienstleister des Instituts. Auf Nachfrage von handelszeitung.ch versicherte ein Sprecher, es seien „Maßnahmen getroffen, dass dies nicht noch einmal geschieht“. So sollen zusätzliche technische und manuelle Kontrollen errichtet worden sein.