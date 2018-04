People's Bank of China: Chinesischer Zentralbänker spricht sich für „tief negative Zinsen“ aus

In China gibt es bisher keine negativen Leitzinsen, ebenso wenig in den USA. In Europa hält die EZB den offiziellen Leitzins bei Null, aber der Einlagenzins für Banken, die Konten bei ihr unterhalten, liegt bei minus 0,4 Prozent. In einzelnen Fällen haben deutsche Banken zumindest für größere Summen auch schon negative Einlagenzinsen an ihre Kunden weitergegeben. Zum Teil bleiben die offiziellen Sparzinsen bei Null, während zugleich durch die Erhöhung der Bankgebühren de facto eine Art negativer Zins eingeführt wird.