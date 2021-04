PEPP: EZB-Protokoll: Anleihenkauftempo kann auch wieder gesenkt werden

Auch an den Leitzinsen, die seit März 2016 auf dem Rekordtief von 0,0 Prozent liegen, rüttelte sie nicht. Mit dem höheren Tempo will die EZB den jüngsten Anstieg der Renditen von Staatsanleihen der Euro-Länder eindämmen. Diese dienen Banken als Orientierungshilfe, wenn sie die Zinskonditionen für Kredite festlegen. Eine Verschärfung der Finanzierungsbedingungen inmitten der Pandemie will die Notenbank aber vermeiden.