Personalien: Allianz tauscht Führung von Direktversicherer aus

Mit Allianz Direct hat die Allianz ihre Direktversicherer in Deutschland, Spanien, den Niederlanden und Italien unter einem einheitlichen Risikoträger und einer gemeinsamen Marke gebündelt. Der Start hatte sich aber länger hingezogen als gedacht, in Spanien ging Allianz Direct als Nachfolger von Fenix Directo erst vor kurzem an den Markt. Von der Autoversicherung ausgehend, soll das Geschäft auf Hausrat- und Reiseversicherungen ausgedehnt werden.