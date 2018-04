Personalmanagement: Wie der Wettlauf um Talente gelingt

„Wenn man nicht gerade in einem gefragten Ballungsgebiet sitzt, kann man bei IT-Experten etwa mit ortsungebundenen Arbeitsmöglichkeiten punkten“, sagt Taapken. Das kann bedeuten, dass das Digitalisierungsteam beispielsweise nicht in der Unternehmenszentrale sitzt, sondern in einem externen Büro, das dann in einer angesagten Stadt wie Berlin, Frankfurt oder München angesiedelt wird. Der EY-Berater empfiehlt den Betrieben zudem, Mitarbeiter verstärkt über spezielle Mittelstandsbörsen und im Ausland zu rekrutieren. „Viele profitieren außerdem davon, sich mit anderen Firmen in regionalen Clustern zusammenzutun und gemeinsam als Region Fachkräfte anzuwerben.“