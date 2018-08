Peter Kimpel: Rocket Internet-Finanzvorstand wird Barclays Deutschland-Chef

Erst in den vergangenen Monaten gingen der Essenslieferdienst Delivery Hero, der Lebensmittel-Lieferant Hellofresh und der Möbelhändler home24 an die Börse. Der Online-Einrichtungshändler Westwing steht Insidern zufolge ebenfalls in den Startlöchern.„Da Rocket Internet sehr gut kapitalisiert ist und drei der ausgewählten Unternehmen erfolgreich an die Börse gegangen sind, ist dies der richtige Zeitpunkt, mich neuen Aufgaben zu widmen“, sagte Kimpel.