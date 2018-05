Petrobras und Akron : US-Sanktionen könnten russisch-brasilianischen Düngemittel-Deal gefährden

Doch die Zukunft der Russen in Europa scheint angesichts der jüngsten US-Sanktionen ungewiss. Ende 2017 hat der Düngemittelriese zwar mit einem Distributionsbüro in Frankreich seine Präsenz in Europa verstärkt. Doch die Geschäfte werden schwerer für Akron. Das Milliardeninvestment in Südamerika könnte daher als Ausweichlösung gesehen werden.