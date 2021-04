Petrus Advisers: Hedgefonds greift Chefkontrolleurin der Aareal Bank öffentlich an

Vor einer Woche hatte die Aareal Bank mitgeteilt, dass der Finanzinvestor Petrus Advisers seinen Anteil an der im SDax notierten Bank auf 9,80 Prozent erhöht habe und eine Neubesetzung von drei der acht Sitze im Aufsichtsrat fordere – darunter auch des Vorsitzes. Bereits Ende November hatte der Hedgefonds den Ton im Streit mit der Aareal Bank verschärft: In einem Brief, der Reuters vorlag, griff damals Petrus-Advisers-Chef Klaus Umek Chefkontrolleurin Korsch an und verlangte ihren Rücktritt.