Pfändung auf Curacao: US-Konzern übernimmt Vermögen von venezolanischem Ölgiganten PDVSA

ConocoPhillips hatte Ende April zwei Milliarden Dollar in einem Schiedsgerichtsverfahren gegen PDVSA zugesprochen bekommen. In dem Streit ging es um die Beschlagnahme von Investitionen vor zehn Jahren bei zwei Projekten in dem Opec-Staat. Die Summe entspricht mehr als 20 Prozent der staatlichen Devisenreserven Venezuelas, das wirtschaftlich trotz seiner gigantischen Ölvorkommen am Abgrund steht.