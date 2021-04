Philip Lane: EZB-Chefvolkswirt: Inflationsdynamik im Euro-Raum bleibt verhalten

Trotz des jüngsten Anstiegs der Lebenshaltungskosten im Euro-Raum bleibt aus Sicht von EZB-Chefvolkswirt Philip Lane der Preisdruck eher gedämpft. Eine nachhaltige Wende in der Inflationsdynamik sei derzeit nicht feststellbar, erläuterte Lane am Donnerstag in einem Blog-Eintrag auf der Internetseite der Europäischen Zentralbank (EZB).