Philip Lane: Für EZB-Chefvolkswirt ist erhöhte Inflation kein Anzeichen für chronisches Problem

Die EZB strebt mittelfristig zwei Prozent Inflation als Idealwert an. EZB-Vizepräsident Luis de Guindos hatte jüngst Erwartungen an ein deutliches Abebben des Inflationsschubs im nächsten Jahr etwas gedämpft. Zwar werde sich die Teuerung 2022 zweifellos verlangsamen. Doch die Intensität des Rückgangs sei vielleicht nicht so stark wie vor ein paar Monaten erwartet.