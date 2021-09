Photonik-Konzern: Jenoptik plant neues Werk in Dresden

Der Technologiekonzern will die Kapazitäten zur Fertigung von Mikrooptiken und Sensoren in Dresden verdoppeln und plant dafür den Bau einer neuen Fabrik. „Wir wollen für unsere Mikrooptik-Aktivitäten bewusst in Deutschland und in Dresden investieren, dem Silicon Valley Deutschlands“, sagte Vorstandschef Stefan Traeger. Dresden ist ein wichtiger Standort für die Halbleiterindustrie, die Jenoptik beliefert – Chiphersteller wie Infineon, Bosch oder GlobalFoundries haben sich dort angesiedelt. In den Bau, der 2022 beginnen soll, investiert Jenoptik rund 70 Millionen Euro. Der Produktionsstart ist Anfang 2025 geplant.