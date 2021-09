Photovoltaik: Solarwatt treibt mit neuem Werk Solarmodul-Produktion voran

Der Hersteller von Photovoltaik-Modulen und Batteriespeichern Solarwatt will seine Produktion in den kommenden Jahren weiter ausbauen. Insgesamt investiere Solarwatt über 100 Millionen Euro, sagte Vorstandschef Detlef Neuhaus am Donnerstag bei der Eröffnung neuer Fertigungslinien in Dresden.