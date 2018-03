Pilotprojekt in Israel: Aus Hausmüll wird Plastik

Kibbuz ZeelimChristopher Sveen steht vor einem Haufen Müll, der in der Wüstenhitze vor sich hin rottet. Falken und Geier kreisen in der Luft. „Das ist die Goldmine der Zukunft“, sagt der Mann mit einem Blick auf die Abfälle. Und vielleicht hat er Recht. Sveen ist Betriebsdirektor von UBQ, einer israelischen Firma, die ein Verfahren zur Umwandlung von Haushaltsmüll in Plastik entwickelt hat.